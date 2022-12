Supermedia sondaggi, il centrodestra doppia la sinistra e punta al 50% dei voti

08 dicembre 2022 a

Nuovi dati da YouTrend con la consueta Supermedia dei sondaggi. Il paniere dei sondaggi è consistente (10 rilevazioni da parte di 6 diversi istituti) e conferma ancora una volta le tendenze viste di recente, con Fratelli d’Italia unico partito a far registrare una crescita statisticamente significativa (quasi mezzo punto in due settimane), nonostante rimanga ancora sotto la soglia del 30%. Gli altri partiti sono più o meno stabili con variazioni, negative o positive, nell’ordine al massimo dello 0,2%. Guardando alle coalizioni il Centrodestra si rafforza e arriva al 46,4% (+0,7%), ottenendo più del doppio del gradimento rispetto alla coalizione di sinistra, che si ferma al 22,8%, perdendo quasi un punto percentuale rispetto all'ultima analisi: il governo non sta facendo affatto male ai partiti di maggioranza.

SUPERMEDIA LISTE: FDI 29,6 (+0,4) M5S 17,2 (-0,2) PD 16,7 (-0,1) Lega 8,8 (+0,1) Terzo Polo 7,8 (=) Forza Italia 6,9 (=) Verdi/Sinistra 3,6 (-0,1) +Europa 2,5 (=) Italexit 2,1 (-0,2) Unione Popolare 1,8 (+0,2) Noi Moderati 1,1 (+0,1)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022: Centrodestra 46,4 (+0,7) Centrosinistra 22,8 (-0,8) M5S 17,2 (-0,2) Terzo Polo 7,8 (=) Italexit 2,1 (-0,2) Altri 3,7 (+0,5)

Le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (24 novembre 2022) I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 29 novembre e 5 dicembre), Euromedia (5 dicembre), Ipsos (26 novembre), Noto (1 dicembre), SWG (28 novembre e 5 dicembre) e Tecnè (26 novembre e 3 dicembre).