Luca Bergamo, l'ex vicesindaco di Raggi si offre ai dem per una candidatura alle Regionali

Addio definitivo alla galassia del Movimento 5 Stelle. Luca Bergamo, vicesindaco della Giunta 5 Stelle guidata da Virginia Raggi, si è iscritto a Demos, partito alleato del Pd e che a Roma sostiene la Giunta Gualtieri. La parabola di Bergamo si conclude così, con l'ufficializzazione del passaggio nella Sala Carroccio del Campidoglio con al suo fianco il leader di Demos, Paolo Ciani.

"Questo è il luogo dove in questo momento si costruiscono la parola, l’ascolto e la conversazione e non lo slogan o il ruggito della violenza verbale - ha detto Bergamo spiegando le ragioni della sua scelta - Una comunità esiste a queste condizioni, da tempo ne parlavo con Paolo (Ciani, ndr) e ho espresso il desiderio di aderire a Demos se questo non avesse creato imbarazzo, visto che con la mia storia mi portavo appresso elementi controversi... Darò un contributo più competente sulla cultura, intesa come il diritto di ciascuna persona a concorrere alla formazione della cultura del proprio tempo, ma non mi occuperò solo di quello".

L’ex assessore cercherà anche di fare il "pontiere" con altri mondi politici: "Assisto a un dibattito politico dove prevale la dimensione tattica e questo porta a divisioni imbarazzanti nel centrosinistra - ha spiegato - Vorrò costruire ponti e connessioni tra soggetti che non si parlano per ragioni non comprensibili pur condividendo dei valori di fondo".

Nella conferenza stampa Bergamo non ha lesinato bordate ai grillini e alla gestione di Giuseppe Conte. "Non mi piace questa tentazione tattica di puntare allo smembramento del Pd, è insensato e non realistico. È indispensabile lavorare perché si superi questa competizione aggressiva", ha detto l'ex vicesindaco della Giunta capitolina pentastellata guidata da Virginia Raggi. "Una delle ragioni per cui accettai l’incarico che mi venne offerto è perché ero convinto che la storia M5S fosse ricca di valori e istanze della sinistra ed era giusto impegnarsi perché il percorso del M5S lo collocasse nell’area politica dove oggi si trova", ha aggiunto Bergamo. Il quale si dice pronto anche a candidarsi alle prossime elezioni regionali: "C’è la mia disponibilità a correre alle elezioni, ma si valuterà insieme al momento più opportuno".