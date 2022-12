Lavoro e reddito di cittadinanza, Myrta Merlino colpita dal "sogno americano" di Giorgia Meloni

05 dicembre 2022 a

Gli appunti di Giorgia, la rubrica lanciata da Meloni domenica, fa ancora discutere. E' sicuramente una novità nel panorama politico: un premier che decide di aggiornare settimanalmente i cittadini sulle decisioni più importanti o controverse di cui si discute. Ad intervenire è Myrta Merlino, conduttrice dell'Aria che tira.

Sul reddito #Meloni ha detto una frase che mi ha molto colpito: “Il #lavoro ti può portare ovunque, mentre il #redditodicittadinanza ti lascia dove sei”.



È una frase politica, quasi filosofica che mi ha ricordato un po’ l’American Dream. (1/2) — Myrta Merlino (@myrtamerlino) December 5, 2022

"Sul reddito Meloni ha detto una frase che mi ha molto colpito - twitta Merlino - 'Il lavoro ti può portare ovunque, mentre il redditodicittadinanza ti lascia dove sei'. È una frase politica, quasi filosofica che mi ha ricordato un po’ l’American Dream". Fino a qui pare un elogio al presidente del Consiglio. Poi, però, il tono cambia, e subentra una leggera ironia: "Lo dice agli italiani, ma secondo me lo dice anche un po' a se stessa. 'Cara Giorgia, si può fare!' E per non dimenticarlo, lo scrive sull’agendina...".