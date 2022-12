La Ue vuole il Ponte sullo Stretto, esulta Salvini: " È il tempo dell'Italia"

05 dicembre 2022 a

La Commissione europea sposa il progetto del Ponte sullo Stretto. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, trova una sponda importante a Bruxelles per la realizzazione della grande opera che collegherà Sicilia e Calabria. La Commissione europea, infatti, sarebbe "onorata" di aiutare concretamente l’Italia nell’avvio del Ponte sullo Stretto, a patto siano formalizzati un solido piano finanziario e un progetto definitivo. Lo ha confermato la commissaria ai Trasporti Adina Valean a Salvini, secondo quanto riferiscono fonti vicine allo stesso leader della Lega.

Salvini e Valean, ospiti dall’Ambasciatore Stefano Verrecchia, hanno parlato a 360 gradi alla vigilia del Consiglio dei Ministri dei Trasporti Ue. Tra le altre cose, Valean ha ringraziato l’Italia per il supporto ai Corridoi di Solidarietà Ue per l’Ucraina e ha confermato l’attenzione della Commissione sul tema del traffico al Corridoio del Brennero e sul completamento della Tav Torino-Lione e del Tunnel di Base del Brennero.

"Oggi c’è un primo passaggio storico - commenta lo stesso vicepremier Salvini - La commissaria europea ai Trasporti Valean, con cui ho cenato ieri, ha detto che il Ponte dello Stretto potrà essere co-finanziato almeno in una prima fase dall’Unione europea. Sono a Bruxelles dove ho terminato da pochi minuti il primo Consiglio europeo dei Trasporti. C’erano infrastrutture in ballo per il futuro del Paese, quindi dovevo essere qua. Abbiamo chiesto ulteriori finanziamenti" per alcune opere come "la Tav Torino-Lione e il tunnel di base del Brennero". Perché, aggiunge Salvini - Dotare l’Italia di un’arteria importante come il Ponte sullo Stretto sbloccherà investimenti, commercio e lavoro non solo in Italia ma in tutta Europa. Su questo, la volontà della Commissione Europea di collaborare è un ottimo segnale. Per troppo tempo gli italiani sono stati ostaggi dei no, ora è tempo dell’Italia", conclude Salvini.