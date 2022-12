Festa Tricolore, La Russa spegne le polemiche: "So i miei doveri"

03 dicembre 2022 a

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa zittisce le polemiche sulla sua partecipazione di oggi alla Festa Tricolore a Catania. Si tratta di un evento che riunisce il centro nazionale di Fratelli d'Italia.

"Mi hanno criticato per essere venuto alla Festa Tricolore di Fratelli d'Italia, ma ricordo che Violante veniva alla Festa Tricolore, che Schifani è andato dappertutto, per non parlare dei Presidenti delle Camere. Dico subito che non c'è nessun motivo per cui non dovessi dire sì all'invito che mi è stato posto. Ho solo posto una condizione: non partecipare ad un dibattito ma essere intervistato da un giornalista, tra l'altro dal direttore de La Sicilia" ha spiegato il Presidente del Senato. "Io so benissimo quali sono i miei doveri, molto più di qualcuno del passato, senza fare nomi. Per cui so quando una cosa si può fare o non si può fare. Che il Presidente del Senato accolga inviti del genere è nelle cose, il resto è pura strumentalità" ha concluso La Russa.