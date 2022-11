La Russa a Redipuglia: la cerimonia al Sacrario militare sotto la pioggia battente

05 novembre 2022

"Celebriamo la festa delle Forze armate e dell’Unità nazionale, paradossale o no è a loro che dobbiamo memoria e gratitudine. Parliamo di memoria di coloro che sono caduti nel nome della patria". Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha reso omaggio sotto una pioggia battente al Sacrario militare di Redipuglia, in provincia di Gorizia, in occasione della giornata delle Forze Armate. Al termine della cerimonia La Russa ha ricordato: "Abbiamo portato il presente alla memoria dei caduti nel nome della patria e lo abbiamo scritto sull’albo d’onore, come credo è avvenuto ogni anno e avverrà per sempre".