Regionali Lombardia, Renzi inchioda Letta: "Al Pd fa schifo vincere"

01 dicembre 2022 a

a

a

Matteo Renzi torna ad attaccare il Pd e il suo segretario Enrico Letta. L'occasione riguarda le elezioni regionali in Lombardia dove i dem hanno candidato Pierfrancesco Majorino che sfiderà il presidente uscente Attilio Fontana, in quota Lega, e Letizia Moratti in campo con la sua lista civica sostenuta dal Terzo Polo (Azione-Italia Viva).

Lotta fratricida nel Pd: elezioni regionali per decidere chi comanderà nel partito

"Moratti contro Fontana è partita aperta. Invece con Majorino in campo è più difficile. Con Moratti presidente e Majorino vicepresidente si rischia di vincere in Lombardia ma al Pd gli fa schifo vincere, a Letta se vince gli vengono i bubboni" ha tuonato Matteo Renzi durante un'intervista a Metropolis, sul sito di Repubblica.