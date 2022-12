L'Aria che tira: Letizia Moratti: non sono la candidata del Terzo Polo

01 dicembre 2022 a

Letizia Moratti prende le distanze da Renzi e Calenda. Myrta Merlino definisce Letizia Moratti candidata del Terzo polo e lei non ci sta. Ci tiene a mettere i puntini sulle i e a ribadire il suo ruolo all'interno di una lista civica. Tutto durante la puntata de L'Aria che tira in onda il 1 dicembre su La7. "Io non sono la candidata del Terzo polo di Calenda e Renzi - esordisce Moratti in collegamento con lo studio de La7 - Io sono candidata con una mia lista civica che è solo appoggiata dal Terzo polo di Calenda e Renzi. Ho scelto di candidarmi con una mia lista civica perché in questo momento è in corso una revisione nei diversi schieramenti che sono rigidi e stretti e non riescono più a rispondere alle esigenze dei cittadini. Tutto questo è testimoniato dal fatto che il 37% dei cittadini non ha votato alle ultime elezioni. La mia è una risposta civica che spazia dal Terzo settore al mondo imprenditoriale. L'obiettivo della mia azione politica è quello di rafforzare la sanità pubblica, per dare alla Lombardia più sicurezza e una piano di trasporti più efficiente. Voglio dare alla Lombardia l'autonomia di cui ha assolutamente bisogno".

Moratti risponde anche alle domande sul recente incontro a Palazzo Chigi tra Calenda e Meloni. "In un momento così critico - ha proseguito Moratti - un incontro istituzionale tra governo e opposizione lo giudico in maniera molto positiva. E' un gesto importante e significativo da parte del governo Meloni che deve rappresentare gli interessi del Paese ma anche da parte di Carlo Calenda".