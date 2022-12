L'Aria che Tira, Roncone e l'ossessione per Salvini: “Mi diverto a veder crollare la Lega”

01 dicembre 2022 a

Qual è il gioco politico di Carlo Calenda? La domanda è rivolta da Myrta Merlino, conduttrice de L’Aria che Tira su La7, a Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera ospite della puntata del 1 dicembre del talk show. “L’incontro - spiega Roncone - va letto su due piani. Quella di Calenda è stata una furbata, sta su tutti i giornali, so’ 48 ore che in Italia non si parla di questo suo incontro con Meloni. Calenda è riuscito nel suo intento, la politica si fa anche così del resto, non possiamo stupirci. È un modo di fare politica che funziona dal punto di vista di Calenda e Matteo Renzi, la loro piccola micro-coalizione guadagna consensi, stanno crescendo e sono importanti. La Meloni, fingendo di fare quella che accoglie, in realtà dà un messaggio e manda un pizzino politico a Forza Italia, che ieri erano furibondi. Ma manda secondo me un messaggio anche alla Lega, dicendo che lei è il premier e riceve chi vuole e quando vuole, organizzando un party per accogliere Calenda. Per la Meloni è una cosa che funziona dal punto di vista politico, ha mandato dei messaggi agli alleati, due alleati molto faticosi”.

“C’è - sottolinea Roncone nel proprio discorso - Salvini che tutte le mattine si sveglia e manda dei messaggi di cordoglio con idee nuove e mette in difficoltà Meloni. Forza Italia è un partito lacerato da mille tensioni interne e Meloni ha mandato un pizzino a tutti e due. Non sono ossessionato da Salvini - dice il giornalista rispondendo alle lamentele di Massimiliano Romeo, presente in studio con lui -, la mia ossessione è che mi diverte molto guardare i sondaggi della Lega e vedere precipitare la Lega. Sono curioso di capire se questo modo di fare politica di Salvini paga dal punto di vista elettorale, lui crea dei problemi quotidiani al premier Meloni”. “Sei un sadico” interviene Merlino sul discorso del crollo leghista da parte di Roncone.