Proroga armi all'Ucraina, verso il decreto del Consiglio dei ministri

Non solo l’atteso provvedimento su Ischia dopo il decreto varato domenica scorsa. Il Consiglio dei ministri, che tornerà a riunirsi nel primo pomeriggio di giovedì, dovrebbe avere all’ordine del giorno anche il decreto ad hoc annunciato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, per definire il prosieguo del sostegno dell’Italia all’Ucraina, dl che il Parlamento dovrà approvare entro il 31 dicembre.

Prorogato l'invio di armi. Approvate mozioni maggioranza e Pd-Terzo Polo

Non è ancora chiaro se all’ordine del giorno figurerà, inoltre, il provvedimento per salvare la raffineria Isab-Lukoil di Priolo: «Ci stiamo lavorando», assicura una fonte di governo all’Adnkronos, aprendo alla possibilità che la misura approdi sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma giovedì pomeriggio.