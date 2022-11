Armi all'Ucraina, invio prorogato. Approvate mozioni di maggioranza e Pd-Terzo Polo

30 novembre 2022 a

L'aula della Camera ha approvato la mozione del centrodestra sul conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Il documento prevede l'impegno a proseguire nell'invio di armi a Kiev e alcune sue parti sono state votate anche dall'opposizione. Via libera anche, grazie a voti di astensione incrociata e a votazioni per parti separate, alle mozioni depositate da Pd e Iv-Azione (sulle quali il Governo, in sede di espressione di parere, si era rimesso all'Assemblea). Respinti i testi presentati da M5S e Avs.

Armi dall'Italia all'Ucraina: oggi il voto. E l'opposizione si spacca



La mozione di M5S viene bocciata con 193 no, 46 sì e 75 astenuti (il Pd e Avs). Stessa sorte tocca al documento di AVS. Nel testo del Terzo polo è stato respinto, in particolare, il punto che chiedeva all'Esecutivo di "proseguire senza riserve l'attività di sostegno, economico e militare, a Kiev e al popolo ucraino, in continuità con le azioni intraprese ed i provvedimenti adottati dall'Esecutivo guidato da Mario Draghi, anche mediante l'invio di nuovi equipaggiamenti bellici, tenendo opportunamente informato il Parlamento sulle decisioni che si intenderanno assumere".