Renzi azzanna Conte sui salari: "Premio faccia di bronzo del mese"

"Premio faccia di bronzo del mese (detto anche, per gli amici, Premio Bobo Giachetti) a Giuseppe Conte". Con queste parole il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, inzia la sua enews quotidiana sul suo sito attaccando il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sul tema dei salari.

"Guardate qui. Il capo grillino vuole far vedere le differenze tra il suo governo e quello della Meloni. E allora pubblica una slide, fatta molto bene graficamente. Qual è l’obiettivo? Mostrare che la Meloni ha fatto poco per aumentare i salari. Cosa che oggettivamente è vera. Ma Conte come al solito pensa di ingannare il popolo dei social. E quindi che cosa fa? Dice che il suo governo ha aumentato i salari fino a 100€. FALSO! Già. Perché il Governo Conte Bis ha preso i 'nostri' 80€, ci ha sommato 20€ ed è arrivato a 100€" scrive Renzi rivendicando le misure del suo governo. "Ma pur di dare un messaggio ai social, Conte faccia di bronzo riesce persino a intestarsi gli 80€ che erano il marchio di fabbrica del nostro governo. Dunque se vogliamo mutuare gli stessi slogan della campagna grillina, l’immagine in copertina della Enews è la vera slide che dovrebbe girare. Con la Meloni 10€, con Conte 20€, con Renzi 80€", conclude Renzi.