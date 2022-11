Crosetto svela la farsa contro la Manovra del governo Meloni

25 novembre 2022 a

Il governo guidato da Giorgia Meloni si appresta a firmare la prima legge di bilancio e l'opposizione già dichiara guerra e spara ad alzo zero. "Manovrina inutile, che non tiene conto delle reali condizioni del Paese" denunciano quelli del Pd, lanciandosi in una serie di controproposte, ciascuna delle quali richiederebbe più di uno stravolgimento e disponibilità di risorse che al momento non sarebbero disponibili. Le parole di Giuseppe Conte, leader del M5S sono quelle che hanno aizzato più polemiche: “Viaggio in prima classe per evasori e corrotti, un tuffo senza paracadute nel precipizio sociale ed economico per lavoratori e famiglie povere. È l’Italia che ha in mente Giorgia Meloni”.

A zittire l'opposizione dove è già polemica di tutti contro tutti ci ha pensato il ministro della Difesa Guido Crosetto che con un tweet ha ammutolito tutti: "Nessuno ha letto la manovra" ha cinguettato il ministro. "I dati di bilancio o la normativa collegata, ma tutti la commentano in dettaglio. Io leggo i commenti, spesso autorevoli, vado a controllare per vedere se le cose lette sono vere e non le trovo da nessuna parte. Perché conta il racconto non la realtà".