Meloni pescivendola? Maglie annienta la giornalista: "A merluzzi in faccia"

"Pescivendole di tutto il mondo uniamoci e prendiamoli a merluzzi in faccia". Maria Giovanna Maglie non ci sta e dopo il caso dell’offesa contro il premier Giorgia Meloni da parte della giornalista e scrittrice Jeanne Perego lancia l'appello. La giornalista aveva definito il presidente del Consiglio una “pescivendola”, commentando il video in cui il premier risponde a tono ai giornalisti durante l'ultima conferenza stampa. “Pescivendole di tutto il mondo uniamoci e prendiamoli a merluzzi in faccia”, ha twittato Maria Giovanna Maglie lanciando l'appello.