Dai leghisti ai rivali, il saluto a Roberto Maroni:

La politica italiana saluta Roberto Maroni. Da subito dopo l'annuncio di stamattina della morte dell'ex ministro degli Interni sono arrivati diversi messaggi di cordoglio. Non solo i compagni di partito della Lega, col ricordo commosso di Matteo Salvini, ma anche diversi avversari politici di Maroni, come ad esempio Matteo Renzi.

«Ciao Bobo. È stato bello conoscerti, è stato bello incrociare il tuo sorriso, è stato bello essere avversari ma collaborare sempre. Un abbraccio alla tua famiglia. Che la terra ti sia lieve». Così su Twitter il leader di Italia Viva ricorda l'ex segretario della Lega scomparso oggi all’età di 67 anni.

«Con dolore apprendiamo la notizia della morte di Roberto Maroni. Se ne va un un politico appassionato, un uomo perbene, un avversario che non faceva sconti ma sempre con un tratto di simpatia umana. Da ministro e governatore ha saputo servire lo Stato. Ci uniamo al dolore della sua famiglia, degli amici e di tutta la comunità leghista». Lo dichiara la deputata Maria Elena Boschi.

Intanto è in corso una riunione della Lega alla Camera, alla presenza di Matteo Salvini e dei membri del governo a partire da Giancarlo Giorgetti: all’ordine del giorno la manovra dopo il consiglio dei ministri di ieri sera. La riunione si è aperta con un ricordo commosso di Roberto

Maroni. «Sono affranto. Abbiamo fatto 30 anni insieme, sempre combattuto, vissuto e fatto politica fianco a fianco. Con Roberto se ne va un pezzo di storia del partito, un riferimento per tutti noi militanti, viene a mancare un pezzo di vita della Lega oltre che un caro amico». Lo ha detto LaPresse l’ex guardasigilli, Roberto Castelli.

«Un caro amico, una persona perbene. Mancherà alla politica italiana, perché fu capace di coniugare visione, passione e senso delle istituzioni. Mancherà alla sua Lombardia, mancherà a tutti noi. Un forte abbraccio alla famiglia» scrive su Twitter Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione.

«Maroni era un uomo di straordinaria intelligenza e passione politica, che ha dedicato il proprio impegno al servizio delle istituzioni pubbliche. È stato un punto di riferimento importante non solo per il suo partito ma per tutto il centrodestra, offrendo sempre un contributo di saggezza e lungimiranza». Lo dichiara Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca.