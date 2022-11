Giorgia Meloni a testa alta sui migranti: "Piaghe d'Egitto non arriveranno in Italia"

22 novembre 2022 a

«Mi pare che ci sia un approccio molto serio, ma rispettoso dell’interesse nazionale italiano. Non so esattamente che cosa mi si debba insegnare, ma io non imparerò mai a non difendere l’interesse italiano». Giorgia Meloni va al contrattacco dopo le polemiche sul piano del governo per la gestione dei migranti.

Missione nei Balcani per Antonio Tajani e Guido Crosetto

«Quando c’è stato il problema della Ocean Viking - spiega il presidente del Consiglio in conferenza stampa - abbiamo rivendicato il fatto che l’Italia non può essere l’unico porto di sbarco in Europa. Questa non è più una materia che riguarda la gestione dei flussi migratori, riguarda il ruolo dell’Italia all’interno della dimensione europea».

Su Ong e ricollocamenti Bruxelles segue l'Italia

«Non c’è stato niente di sbagliato sul piano diplomatico - aggiunge Meloni - mi pare che i toni del governo italiano siano stati molto rispettosi di tutti. Il tono è stato perfettamente istituzionale. Ciò non toglie che questo governo ha un mandato e intende portarlo avanti, e garantisco che per questo non arriveranno le piaghe d’Egitto in Italia. Quando si è persone rispettabili, si viene rispettati. È l’impronta che vorrei dare a questo governo e a questa nazione. Con rispetto dei diritti degli altri, segnalare che ha dei diritti anche l’Italia»