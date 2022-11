L'Aria che Tira, Nicola Molteni è stufo: “Ogni problema del mondo è diventato colpa di Salvini”

15 novembre 2022 a

Nicola Molteni, deputato della Lega e sottosegretario al Ministero dell’interno, figura tra gli ospiti dell’edizione del 15 novembre de L’Aria che Tira, il programma televisivo di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione, e si sofferma sul tema dei migranti: “È troppo facile dire che è colpa di Matteo Salvini su tutto quello che succede nel mondo. Non è assolutamente così. Quello delle migrazioni è un fenomeno globale e come tutti i fenomeni globali dovrebbe avere delle risposte globali. È un fenomeno europeo e in questi anni abbiamo visto che il ruolo dell'Europa nelle varie dinamiche fenomenologiche è stato particolarmente assente. L'inerzia e una sorta di immobilismo non hanno fatto bene a nessuno, all’Europa e agli Stati membri”.

“Lo strappo con la Francia? Non lo so - dice ancora Molteni - se è l’Italia che ha strappato con la Francia o la Francia che ha strappato con l’Italia, in questo momento mi sembra che la Francia abbia un po’ di problemi, non solo con l’Italia, ma anche un problema enorme e gigantesco con il Regno Unito sui passaggi per il Canale della Manica. Credo che la telefonata tra Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron sia stata utile per ristabilire dialogo e collaborazione. Non c’è alcun commissariamento da parte di Mattarella nei confronti del governo, c’è assoluto rispetto verso un esecutivo legittimato dal voto popolare. L’Italia è uno stato sovrano, ha un governo legittimato col voto e col consenso popolare e giustamente l’Italia non può delegare la gestione delle politiche migratorie, che se non gestite creano dissidi, conflittualità sui territori e destabilizzazione nella stessa Europa”.