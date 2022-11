Omnibus, Massimiliano Romeo contro la Francia: lo strappo sui migranti è sproporzionato

15 novembre 2022 a

Scontro Italia-Francia sui migranti. Nei giorni scorsi la reazione di Parigi nei confronti del nostro governo è stata veemente. Per molti anche sproporzionata visto che l'Italia si è fatta carico anche nell'ultimo anno della maggior aprte dei profughi sbarcati sulle coste del nostro continente. Se n'è parlato nel corso della trasmissione Omnibus in onda su La7 il 15 novembre. Ospite in studio era Massimiliano Romeo della Lega.

"L'atteggiamento del governo sui migranti è giusto e non ci si deve dividere tra governo e presidente della Repubblica - ha detto Romeo - L'Italia deve fare un gioco di squadra. Lo strappo della Francia è sproporzionato, dopo che quest'anno l'Italia ha accolto ben 90mila migranti. Per la prima volta la Francia apre uno dei suoi porti e questa è la vera novità. E posso capire che crea tensioni perché passa il principio che adesso i porti aperti non sono solo quelli dell'Italia ma sono quelli dell'Europa intera. Sono 15 anni che sentiamo dire che il problema dei migranti va affrontato a livello comunitario. Ma tutto avviene a livello volontario. Se non si alza un po' la voce non si ottiene alcun risultato. Una posizione intelligente è far capire che le cose devono cambiare. Tutta Europa deve farsi carico di questo problema non solo sul fronte dell'accoglienza ma anche attraverso stanziamenti per il nord Africa. Altrimenti l'Europa si troverà schiacciata come una tenaglia. Da una parte la crisi energetica, dall'altra la spinta dell'immigrazione. Questa è una sfida a cui deve partecipare anche la sinistra perché gioverà a tutta l'Europa".