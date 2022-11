Zona Bianca, Conte contro Renzi: la sua politica mi fa orrore

13 novembre 2022 a

"La politica di Renzi mi fa orrore". Giuseppe Conte spara a zero sul leader di Italia Viva. Ma il capo del M5s ne ha anche per Giorgia Meloni. Vuole riesumare i decreti Salvini?, si chiede Conte. «Io quelli li ho rivisti - risponde - Ho detto pubblicamente che non hanno avuto efficacia. Sono serviti in un Governo in cui c’era anche la Lega a rivendicare una sua posizione politica».

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è stato intervistato nella puntata di "Zona bianca" andata in onda su Rete4 il 13 novembre. La sua bocciatura nei confronti dei secreti sicurezza è senza appello. E pensare che proprio lui li aveva sottoscritti durante il governo Conte I. «No, non li controfirmerei più, nel Conte 2 li abbiamo rivisti», ha aggiunto.

Poi arrivano i veleni contro il Terzo Polo. Giuseppe Conte punta a essere il leader dell’opposizione? «Io punto a essere il leader M5s - dice l’ex premier a Giuseppe Brindisi - Noi siamo una forza gentile e sorridente e non facciamo politica contro qualcuno. Renzi e Calenda volevano invece demolire il M5s. Calenda cambia idea su tutto. Disse che la politica di Renzi gli faceva orrore. Ora siedono fianco a fianco».

A "Zona Bianca", però, si parla anche di governo Meloni e immigrazione. «Il presidente Meloni» in materia di immigrazione «si sta scontrando con la dura realtà. Basta slogan, basta esibizioni muscolari. E sta prendendo atto che i blocchi navali non si possono fare. Chi arriva nei nostri porti deve sbarcare e lei l’ha fatto, facendoli sbarcare tutti, ma ha tradito gli slogan inaccettabili che aveva lanciato per anni in campagna elettorale».

Infine il tema del Reddito di cittadinanza e della necessità di una sua revisione. «Il reddito di cittadinanza è un sistema di protezione sociale necessario - dichiara Conte - Solo un terzo dei redditi riguarda gli idonei al lavoro e sono anche loro in condizioni di povertà assoluta. È un momento difficile per tutta la comunità nazionale. Dopo la guerra ai poveri, ora dicono miserevolmente "a noi serve un miliardo". È ridicolo ricavare un miliardo, togliendo a chi non ha da mangiare, senza toccare i poteri forti con gli extraprofitti. Sono peggio di Draghi. Perché non andiamo a prendere i profitti ingiusti?».