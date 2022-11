Regione Lazio, Fabio Rampelli si candida: “Disponibile a fare il presidente”

13 novembre 2022 a

Fabio Rampelli candidato presidente per la Regione Lazio? A lanciare l’ipotesi è lo stesso vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia in un’intervista al Messaggero: “Ho sempre dato a Giorgia Meloni la disponibilità a svolgere il ruolo più utile alla causa. Sono stato pronto a fare il candidato sindaco in passato e sono disponibile a fare il candidato governatore, se c’è bisogno di di me. Presto ci concentreremo sulla scelta del candidato. Intanto è deciso che il centrodestra andrà compatto e candidati qualificati non ci mancano”.

Dopo 50 giorni Zinga lascia la Regione. Il Pd fa all-in su D'Amato

“L’impegno politico e sociale che mi muove - sottolinea Rampelli - non ha mai anteposto le ambizioni personali al perseguimento del bene comune”. “A sinistra è grande il caos sotto le stelle. Nicola Zingaretti si è visto poco, con dieci anni di governo si può fare una rivoluzione e invece è scappato per non finire male, travolto dagli scandali. Il diritto alla salute va garantito quartiere per quartiere, casa per casa. Occorre dare priorità alla prevenzione e alla telemedicina, diminuire a monte il numero di malati e investire su servizi sanitari di prossimità e assistenza domiciliare, allentando la pressione sui pronto soccorso di nuovo al collasso. E poi ci vuole un secondo piano casa a zero impatto ambientale per dare impulso all’economia”, il resto delle parole di Rampelli, che sembra aver già in mente le prime mosse da effettuare in caso di candidatura ufficiale e successiva elezione: “Trasformare i rifiuti in risorsa coinvolgendo i cittadini nel business dell’economia circolare. Cassonetti vuoti e tasche piene”. Il Pd e il Terzo Polo hanno puntato su Alessio D'Amato, ma Rampelli non ha la minima paura della sfida.