Nato, Meloni riceve Stoltenberg: "Alleanza indispensabile per la nostra sicurezza"

10 novembre 2022 a

a

a

"Ringrazio Stoltenberg per questo bel confronto che abbiamo avuto e anche per aver partecipato alla 'Cyber Defence Pledge Conference' che si tiene a Roma e che l'Italia co-ospita assieme agli Stati Uniti. Questo incontro e questa partecipazione alla conferenza confermano l'impegno dell'Italia nei confronti della Nato e delle sfide comuni l'Alleanza si trova ad affrontare in questa fase particolarmente delicata". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Paralizzata l'adesione della Svezia alla Nato: non cade il veto

"Le dimensioni transatlantica ed europea sono ovviamente entrambe fondamentali per la nostra sicurezza. L'Alleanza è indispensabile per la sicurezza e la prosperità delle nostre nazioni. Senza sicurezza non può esserci crescita per le nostre società e dobbiamo insieme difendere i comuni valori della nostra identità occidentale. È quello che siamo impegnati a fare" ha sottolineato Meloni, ricevendo un ringraziamento dal segretario della Nato. "Grazie per il forte impegno nei confronti della Nato. L'Italia è uno dei Paesi fondatori della nostra Alleanza e ha un ruolo fondamentale" ha detto Stoltenberg ribadendo la collaborazione con il nostro Paese: "L'Italia può sempre contare sulla Nato e so che la Nato può sempre contare sull'Italia".

Elezioni midterm, Biden si gioca il Congresso. Repubblicani in vantaggio

Tra i temi sul tavolo dell'incontro tra i due anche la guerra in Ucraina. "In un contesto nel quale noi sappiamo che la pace non è qualcosa che dobbiamo dare per scontato, ma è qualcosa per cui dobbiamo lavorare e che ci impone di essere pronti a difenderci efficacemente. In questo contesto ho ribadito a Stoltenberg che l'Italia sostiene con forza, di fronte alla nostra principale sfida di questo momento, l'integrità territoriale, la sovranità, la libertà dell'Ucraina" ha detto Meloni a Stoltenberg. In Ucraina "al momento il sostegno senza precedenti dalla Nato e dell'Italia sta facendo la differenza sul campo di battaglia" ha sottolineato il Segretario generale della Nato, in una dichiarazione congiunta con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.