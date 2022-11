Giuseppe Valditara: a Natale aumento gli stipendi ai professori

10 novembre 2022 a

Valditara pensa ai docenti italiani. A Natale il ministro dell'Istruzione promette aumenti agli stipendi dei professori. L'integrazione economica avrà a che fare anche con gli arretrati contrattuali. Su «Repubblica» è intervenuto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: «La scuola deve formare innanzitutto la persona e consentire a ogni studente di realizzarsi nella vita, che si tratti di studi liceali o tecnico-professionali. Il lavoro è un mezzo per la formazione della persona. L’istruzione tecnica e professionale deve offrire profili che corrispondano sempre più alle propensioni dei ragazzi e alle richieste delle imprese. Qui la sinistra non ha mai avuto la lucidità nel prendere atto che non siamo tutti uguali».

Grande Alleanza per il Merito: così Valditara vuole rivoluzionare la scuola

Capitolo riforma della scuola, per Valditara le cose stanno così: «Gli istituti tecnici e professionali non devono essere brutte copie del liceo. Per avere pari dignità oltre a laboratori moderni e attenzione alla realtà produttive, con la possibilità per i presidi di chiamare anche professionisti del mondo dell’impresa, devono poter offrire una carriera di studio importante. Costruiremo una piattaforma nazionale per orientare le famiglie e gli studenti. Scriverò a breve a chi ha figli in terza media indicando i dati che devono conoscere per poter fare scelte consapevoli per non bruciare possibilità di successo lavorativo dei figli. Darò loro informazioni concrete sui fabbisogni del territorio in cui vivono, sulle prospettive occupazionali e retributive che ogni indirizzo scolastico offre. E poi insisterò sulla formazione dei docenti all’orientamento affinché diventino consiglieri delle famiglie». E sugli stipendi dei prof: «Per Natale il mio impegno è a far avere gli aumenti e gli arretrati contrattuali».