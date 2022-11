Regionali, il Pd dice no a Moratti: "Nessun motivo al mondo per candidarla". E apre al M5s

07 novembre 2022 a

a

a

Le lezioni regionali gettano il Pd ancora più nel caos, dopo le frizioni interne e la grande sconfitta elettorale. Il Partito democratico ha confermato il "no" all'ipotesi Letizia Moratti, che ha deciso di scendere in campo con il Terzo Polo. A questo punto i dem potrebbero provare a riallacciare i rapporti con il Movimento 5 Stelle, nel tentativo di dare vita ad un'alternativa al centrodestra.

"Non esiste". La frase di Letizia Moratti che scatena il centrodestra

"Non c'è un motivo al mondo perché il Partito Democratico candidi Moratti" hanno rivelato fonti del Nazareno. "Moratti è stata ministro del governo Berlusconi e assessore della giunta che peggio ha fatto in Europa", aggiungono dal Nazareno.

"E questo nel momento in cui il Pd era in salita e vinceva alle amministrative tutto quello che c'era da vincere. È il disvelamento del progetto di Renzi con Carlo Calenda come ruota di scorta", concludono dal quartier generale del Pd. Come riferito dall'Adnkronos, un big del Pd ha fatto osservare che si è venuto a creare "un bel casino": in effetti il Partito democratico è passato dall'essere la potenziale forza politica trainante di una possibile coalizione di centrosinistra "al partito da spolpare". Nei prossimi giorni si cercherà di siglare un'intesa con il Movimento 5 Stelle anche se, come osserva il dirigente dem, la situazione "è molto complicata". Le ipotesi in campo sono molteplici, ma tutte accomunate dall'intenzione di allargare il campo.