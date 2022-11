Omnibus, il "comizio" anti-governo fa sbottare Mollicone: scintille in studio

05 novembre 2022 a

a

a

Scintille nello studio di Omnibus, su La7. Nella puntata di sabato 5 novembre l'esponente del Pd Sandra Zampa si dilunga sui punti critici, a suo dire, dei provvedimenti varati dal governo nel primo Consiglio dei ministri provocando la reazione sdegnata di Federico Mollicone di Fratelli d'Italia. Nel mirino della dem il provvedimento che introduce il reato che punisce chi organizza i rave party, che come ricordato oggi dal ministro della Giustizia Carlo Nordio potrà essere perfezionato dal Parlamento.

Meloni e il decreto anti-rave: "Non siamo più la Repubblica delle Banane"

Le critiche di Zampa scatenano Mollicone. "Questo è un comizio da campagna elettorale e lei non garantisce il diritto di replica", sbotta con la conduttrice Flavia Fratello l'esponente del partito di Giorgia Meloni. "Ma lei è in studio, come fa a dire che non c'è il diritto di replica?" ribatte la giornalista. "La senatrice Zampa, che stimavo, ci sta facendo un comizio elettorale che fa a pezzi il primo Consiglio dei ministri come se fosse l'ultimo atto della legislatura: mettetevi l'anima in pace - chiosa Mollicone - Starete all'opposizione per almeno 5 anni perché vi ci hanno mandato gli italiani".

Auto blu, svolta sovranista a Palazzo Chigi: arrivano le Tipo

Il Pd non "aveva una visione, in più ha governato con i 5Stelle - attacca Mollicone che è un fiume in piena - Senatrice Zampa, si metta l'anima in pace e rispetti un governo legittimamente eletto guidato da una donna entrata nella storia non solo perché donna ma perché brava". ""Questo, invece, non è un comizio?" chiosa la conduttrice.