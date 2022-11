Parenzo a Tagadà scatenato contro Giorgia Meloni: la buffonata in mezzo allo studio

Giada Oricchio 05 novembre 2022 a

a

a

“Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni? Un equilibrista”. Così la vede David Parenzo. Il giornalista, ospite della trasmissione di LA7 “Tagadà”, venerdì 4 novembre, dopo aver ascoltato l’analisi positiva del collega Fabio Dragoni sui primi atti del nuovo esecutivo, ha inscenato un siparietto. Rivolto alla conduttrice Tiziana Panella, ha detto: “Ti posso far vedere come sta Meloni?”, si è alzato in piedi e ha mimato la camminata da funambolo mettendo un piede davanti all’altro in perfetta linea retta e allargando le braccia.

"Solo in Italia" Mieli smaschera i pacifisti col viaggio pagato

Un’immagine figurata per un concetto che ha esplicitato anche a parole: “Giorgia Meloni sta facendo l’equilibrista. Da una parte ha l’Europa e dall’altra i sovranisti” ha spiegato Parenzo prima di aggiungere: “Si trova in uno straordinario meccanismo: se va troppo di là fa l’alleanza con quelli che erano suoi compagni di viaggio fino a ieri, se va troppo di qua tradisce i ‘Dragoni’ (riferito al giornalista in collegamento, nda) e fa un favore ai Draghi (nel senso dei sostenitori delle politiche dell’ex premier) che sono quelli che piacciono a noi…”.

Ambientalisti ultima generazione? Rampini li annienta: ecco cosa sono

La conduttrice Tiziana Panella, seppur divertita dalla scenetta, lo ha redarguito subito: “A noi chi?! A te!”. Il presentatore del programma radiofonico “La Zanzara” e del talk tv “In Onda” si è fatto serio e ha punzecchiato Meloni: “La verità è che deve scegliere quali sono i suoi alleati futuri. Francia e Germania che hanno governi lontani dai sovranisti oppure l’estrema destra alla LePen o alla Afd tedesca. Deve decidere”.