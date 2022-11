Migranti, Salvini inchioda le Ong: "Dove deve andare quella nave"

03 novembre 2022 a

Scontro in Europa sul tema dei migranti. Ocean Viking, Humanity 1 e GeoBarents, navi delle ong che ospiterebbero oltre 1000 migranti, hanno chiesto un porto sicuro sia alle nostre autorità che a quelle maltesi ma la richiesta non è stata accettata. Nella serata di ieri si è acceso un duro scontro con Berlino che ha chiesto all'Italia di occuparsi "velocemente" dei migranti a bordo dell'Humanity 1, una nave ong battente bandiera tedesca. Il governo italiano risposto che offrirà assistenza ma non concederà lo sbarco.

Dove dovrebbe andare una nave norvegese? Semplice, in Norvegia…https://t.co/8crvXcIIfp — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 3, 2022

Lo scontro riguarda le politiche di ridistribuzione dei migranti in Europa che essendo su base volontaria non coinvolgono sufficientemente i paesi che dovrebbero farsi carico delle persone che si trovano a bordo. Un tema caro a Matteo Salvini, ministro alle Infrastrutture che, pur non avendo competenza sui porti, è intervenuto con un tweet spiegando dove dovrebbe attraccare la nave norvegese: "Dove dovrebbe andare una nave norvegese? Semplice, in Norvegia…"