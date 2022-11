Forza Italia, lascia Valentina Aprea. Il messaggio che agita le chat azzurre

03 novembre 2022 a

Valentina Aprea, ex deputata di Forza Italia annuncia di abbandonare la compagine azzurra dopo quasi 30 anni. Una scelta che arriva dopo aver appreso di non aver ricevuto l’incarico di sottosegretario all'Istruzione nel nuovo governo di Giorgia Meloni. In un messaggio che è circolato nelle chat interne di Forza Italia si legge che sarebbe stato proprio Silvio Berlusconi in persona a prometterle un posto nel governo, dopo che la Aprea non era stata eletta nel proprio collegio il 25 settembre.

“Forza Italia non era certo tenuta a recuperarmi, però in questo mese ho continuato a credere possibile un mio rilancio per diverse ragioni. La prima era legata proprio all'impegno che Berlusconi aveva preso con me, alla presenza di parlamentari lombardi e non solo", le parole di Aprea, “in tutti questi anni ho promosso, nel nome del partito, visioni politiche ed azioni di successo nel settore dell'Istruzione. Nel Pnrr ci sono, inoltre, molte leggi da noi e da me fortemente volute e sarebbe stato un vantaggio per Fi curarne l'attuazione e continuare ad intestarsi il merito di averle volute".

"Sono ferita ma non voglio infierire, continuerò a impegnarmi per i giovani e l’educazione, solo che lo farò senza incarichi di partito" ha detto poi l'ex deputata annuncia di abbandonare Forza Italia. "Il mio lavoro - spiega dopo essere rimasta fuori dalla partita per divenire sottosegretaria all’Istruzione - l’avrei continuato a fare per Forza Italia". "Io ho curato tante leggi, ho lavorato tanto e ora mi sembrava mio dovere portare a compimento quel percorso".