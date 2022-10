Pensioni, Salvini su Quota 102: i soldi dalla sospensione del Reddito di cittadinanza

29 ottobre 2022 a

Riflettori sulle pensioni. Matteo Salvini torna a parlare di Quota 102 e di dove trovare le risorse necessarie a finanziare la misura già a partire dall'anno prossimo. Un miliardo preso dal reddito di cittadinanza di chi potrebbe lavorare servirà a finanziare nel 2023 Quota 102 per le pensioni. Lo anticipa il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini nel nuovo libro di Bruno Vespa intitolato "La grande tempesta", in uscita venerdì 4 novembre da Mondadori Rai Libri. Dice Salvini a Vespa: «Età minima per andare in pensione 61 anni con 41 di contributi (quota 102). Per realizzare il progetto nel 2023 secondo i calcoli dell’Inps serve poco più di un miliardo. Lo recupereremo sospendendo per 6 mesi il Reddito di cittadinanza a quei 900mila percettori del Reddito che sono in condizioni di lavorare e che già lo percepiscono da 18 mesi».

In pensione con "Quota flessibile". Il piano del governo: via subito dopo i 60 anni

E la quota flessibile proposta dal ministro del Lavoro Marina Calderone?, chiede Vespa. L’ipotesi di mandare in pensione 470mila lavoratori tra i 61 e i 66 anni con 35 anni di contributi e una riduzione proporzionale dell’assegno? «Va benissimo anche questa. Per i medici ospedalieri e il personale sanitario pensiamo di muoverci in maniera opposta. Quando hanno maturato l’età e i contributi per andare in pensione, se accettano di restare al lavoro prendono lo stipendio maggiorato di una parte dei contributi che lo Stato dovrebbe versargli», è il ragionamento del vicepremier.