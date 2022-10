Sondaggi, la profezia di Pregliasco stronca il Pd. Picchi mai visti per FdI

28 ottobre 2022 a

a

a

Cresce ancora Fratelli d'Italia, un punto nelle ultime due settimane e due dal 25 settembre. La corsa del partito della premier Giorgia Meloni continua mentre segnali - alcuni di questi clamorosi - arrivano agli altri partiti dagli ultimi sondaggi politici. A illustrare la Supermedia YouTrend/Agi è Lorenzo Pregliasco che è intervenuto venerdì 28 ottobre a Omnibus, su La7.

"Non può più". Ghisleri avverte Salvini, il grosso rischio per la Lega

La prima media dei sondaggi dei vari istituti della legislatura mostra le variazioni sul dato di due settimane fa. I numeri dei partiti: FDI 27,7 (+1,0) PD 17,6 (-0,4) M5S 16,6 (-0,1) Lega 8,5 (+0,4) Terzo Polo 8,2 (+0,3) Forza Italia 7,2 (-0,6) Verdi/Sinistra 3,8 (-0,1) +Europa 2,8 (-0,3) Italexit 2,2 (-0,1) Noi Moderati 1,0 (=). Le coalizioni: centrodestra 44,4 (+0,7), centrosinistra 24,6 (-0,8), M5S 16,6 (-0,1), Terzo Polo 8,2 (+0,3), Italexit 2,2 (-0,1), altri 4,0 (-0,1).

Pd bye bye, sondaggio-terremoto di Ghisleri: è sorpasso M5s

Pregliasco spiega che un sorpasso del Movimento 5 stelle al Pd non c'è ancora anche se alcuni istituti già lo danno per realizzato, come Euromedia research di Alessandra Ghisleri. Considerando la media delle rilevazioni siamo ancora nell'ambito di un "ulteriore riavvicinamento". In ogni caso la seconda e la terza forza politica non possono insidiare il primato di Fratelli d'Italia "che anzi cresce rispetto al dato delle elezioni politiche: 27,7 per cento, superiore di un punto rispetto a due settimane fa e di quasi due punti rispetto alle Politiche", spiega il sondaggista.

Sorpasso di Conte a Letta: non si arresta il crollo del Pd nei sondaggi

Pd e il Movimento 5 Stelle"sono molto vicini, soltanto un punto di distacco". La Lega di Matteo Salvini invece cresce rispetto a due settimane fa. Pregliasco torna sul sondaggio di Ghisleri di ieri che è deflagrato sugli equilibri del centrosinistra. FdI è dato al 28,4 per cento, seguito dl partito di Giuseppe Conte al 17,4, poi i dem col 17. "In termini statistici siamo lì, ma simbolicamente il sondaggio di Euromedia dimostra una dinamica già misurata nelle elezioni. È come se oggi vedessimo un'amplificazione" delle dinamiche emerse alle elezioni politiche, con FdI dominante, la risalita dei grillini e il baratro senza fondo del Pd. Anche Azione-Italia viva, il terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, continua a guadagnare dopo il voto. Insomma, se il trend si perpetua ancora con quale percentuale di orientamento di voto andrà il partito di Enrico Letta al congresso, in primavera?