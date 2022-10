Porta a Porta, sondaggio Ghisleri: Pd in caduta libera sorpassato dai 5Stelle

27 ottobre 2022 a

Il sorpasso era nell'aria e mentre il Pd valuta se fare a marzo (sì, avete letto bene, a marzo 2023...) il congresso della rifondazione, il Movimento 5 Stelle ha superato il partito di Enrico Letta nelle indicazioni di voto. A certificare la debacle definitiva del Partito democratico e la contemporanea crescita di Giuseppe Conte e dei grillini è il il sondaggio, realizzato da Alessandra Ghisleri per Euromedia Research, presentato giovedì 27 ottobre a Porta a Porta.

Secondo le ultime intenzioni di voto, cresce consistentemente il partito di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia con il 28.4 % (+ 2.2% rispetto al risultato elettorale del 25 settembre) si conferma primo partito italiano. Subito dietro, ora, c'è Il M5S con il 17.3% grazie a una crescita dell'1.1%. I 5Stelle superano il Pd che scende alla terza posizione con il 17.0% (- 2%). Cresce la Lega, quarta, al 9.5% (+ 1.2%). Azione - Italia Viva, nella quinta posizione, sarebbe all’8.3% (+ 0.4%). Poi Forza Italia che scende al 6.7% (-1.4%). L’alleanza Verdi e Sinistra scende al 3.4% (- 0.1%), +Europa scende leggermente al 2.6% (-0.1%), Italexit di Gianluigi Paragone al 2.6% (+ 0.2%). Noi Moderati 0.8% (- 01%) e Impegno Civico rimane stabile a un desolante 0.4%: Ghisleri ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (FDI-LEGA-FI-Noi Moderati) raggiungerebbe il 45.4%, mentre il Centrosinistra (PD-Verdi e SI - +Europa - Impegno Civico) si ferma al 23.4%.

Intanto dalle parti del Nazareno ossi parla del 12 marzo come data che Letta proporrà nella direzione dem come punto di arrivo del percorso congressuale con le primarie per il nuovo segretario. "Non è un ennesimo cambio di segretario, ma qualcosa di più profondo. Sarà a tutti gli effetti costituente e nascerà il nuovo Pd", assicurano dal Nazareno. Sarà interessante capire quanto sarà quotato nei sondaggi il Pd alla prossima primavera...