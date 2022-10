L'Aria Che Tira, Ghisleri avverte Salvini: "Non può più". Il grosso rischio

27 ottobre 2022 a

"La necessità di stare insieme è forte, il posizionamento della Lega non può più essere di lotta e di governo perché sei in una coalizione in cui stai da trent'anni". La sondaggista Alessandra Ghisleri (Euromedia Research) avverte il leader della Lega. Nel corso del collegamento con L'Aria Che Tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, giovedì 27 ottobre, l'esperta di sondaggi parla del nuovo governo e dei possibili problemi che la coalizione di centrodestra potrebbe incontrare nel corso del suo mandato. La sfida enorme che attende Giorgia Meloni ma anche le mosse del leader della Lega Matteo Salvini.

"Meloni è rientrata nel suo ruolo, sa parlare e fare politica, lo ha fatto vedere benissimo" spiega Ghisleri. "È andata su tutti i temi, ovviamente mettendo anche delle pezze, per esempio sul contante, dove è intervenuta a posteriori per far vedere che la coalizione è salda. Questo fa già capire le mosse della Lega: la necessità di stare insieme è forte". Poi la regina dei sondaggi avverte Salvini: "Il posizionamento della Lega non può essere più di lotta e di governo, perché sei al governo con una coalizione con cui stai insieme da 28 anni. Quindi non puoi più agire in quel modo, se lo fai ti crei un nemico interno e quindi distruggi", Un passaggio anche sul dibattutissimo quanto mai attuale tema dei porti: "Il leader della Lega ha già messo la mani avanti, vuole andare in quella direzione".