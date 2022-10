Beppe Grillo al Senato con Giuseppe Conte. E sfotte i giornalisti: "Se volete interviste vi do l'Iban"

26 ottobre 2022 a

"Se volete farmi interviste vi do l'Iban". Il comicio-garante del M5S vuol essere pagato per rilasciare dichiarazioni. Beppe Grillo sfotte con questa battuta i giornalisti che gli chiedono qualche commento sul discorso di Giorgia Meloni in Parlamento e sulla posizione del Movimento 5 Stelle che oggi interverrà al Senato come tutti gli altri partiti in questo secondo giorno con cui il premier chiede il via libera al suo governo.

Grillo questa mattina 26 ottobre è arrivato alla biblioteca del Senato in piazza della Minerva per l’assemblea dei parlamentari a cui partecipa anche il leader del M5S Giuseppe Conte. Incalzato dalla domande dei cronisti Grillo se l’è cavata con la battuta sull'Iban che riprende il cartello con scritto "Interviste solo su abbonamento" esposto la sera prima dalla finestra dell’hotel Forum dove alloggia.