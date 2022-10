Senato, la diretta sulla fiducia. Meloni sul tetto al contante disintegra il Pd

26 ottobre 2022 a

Un'altra standing ovation per Giorgia Meloni in Senato che, dopo il dibattito sulla fiducia al governo, replica a Palazzo Madama e disintegra la sinistra. Il tema più scottante è quello del tetto al contante che il premier promette di cancellare. "Ci metteremo mano" fa sapere il presidente del Consiglio. "Tra l'altro penalizza i più poveri come emerge anche dai richiami alla sinistra da parte della Bce" sottolineando anche che da un lato "rischia di non favorire la nostra competitività" visto che Paesi come Austria o Germania proprio non ce l'hanno.

E non manca poi l'affondo al Pd: "In questi anni - evidenzia - abbiamo assistito a una discussione ideologica, collegandolo al tema dell'evasione fiscale. Lo dirò con chiarezza, non c'è correlazione fra l'intensità del limite al contante e la diffusione dell'economia sommersa. Ci sono Paesi in cui il limite non c'è e l'evasione è bassissima, sono parole di Piercarlo Padoan. ministro dei governi Renzi e Gentiloni, governi del Pd".