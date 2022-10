Giorgia Meloni si commuove alla Camera: io underdog, stravolgerò ancora i pronostici

25 ottobre 2022 a

"Sono un underdog, stravolgerò i pronostici". È questa, "underdog" (sfavorita), l'unica parola inglese utilizzata da Giorgia Meloni nel suo discorso programmatico alla Camera dei deputati per chiedere la fiducia. Il presidente del Consiglio non è ricorso a nessun altro vocabolo inglese, ma questo sì, per definire proprio se stessa.

Una persona, una donna data sempre per sfavorita nella vita (quando ricorda la sua gioventù si commuove) e che invece, come afferma lei davanti ai deputati, è riuscita a "ribaltare i pronostici". E ribaltare i pronostici - assicura in conclusione al suo discorso - è proprio ciò che intende fare da oggi in poi con il suo governo.

Dar. Mar.