Giorgia Meloni chiede la fiducia alla Camera, il discorso in diretta (video)

25 ottobre 2022 a

"Per me è una grande responsabilità meritare la fiducia del Parlamento e per chi deve concedere o negarla: sono i grandi principi della democrazia alla quale non dobbiamo mai assuefarci". Così la presidente del Consiglio Giorgia

Meloni nel suo discorso alla Camera per la fiducia. La presidente del Consiglio è stata accolta dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e da un lungo applauso al suo ingresso in Aula. La premier ha anche ringraziato il presidente Sergio Mattarella per i suoi "prezioni consigli" e ha rivendicato l'onere e l'onore "di essere la prima donna al governo in questa nazione".

La diretta video da Montecitorio

Dopo l’intervento di Meloni, alle 12 circa, la seduta sarà sospesa per consentire alla premier di recarsi al Senato per depositare il testo scritto. Alle 13 riprenderanno i lavori dell’Aula con la discussione generale, che proseguirà fino alle 17. Le repliche di Meloni sono previste tra le 17 e le 17,30. Dalle 17,30 e fino alle 19 si svolgeranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo. Infine, la ’chiama' avrà inizio dalle 19. L’esito del voto di fiducia è atteso intorno alle 20-20,30. Domani toccherà al Senato.

Il discorso di Meloni sarà un manifesto programmatico, come trapelato ieri, e riguarderà le sfide che attendono il Paese e che chiedono, necessariamente, di marciare uniti e non in ordine sparso. E che rappresenterà il solco su cui si muoverà l'azione di governo in una prospettiva di cinque anni, quelli di una legislatura piena.