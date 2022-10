Meloni sceglie Cingolani per l'energia: sarà consulente del governo

23 ottobre 2022 a

Roberto Cingolani sarà consigliere del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (ex Mite) sul tema dell’energia. L’incarico sarebbe stato già conferito da Giorgia Meloni. “Cingolani ci aiuterà, a titolo gratuito. Ha fatto bene da ministro, in questa fase può essere un punto di riferimento sul tema dell’energia” le parole del presidente del Consiglio durante il Consiglio dei ministri. Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, lasciando palazzo Chigi si è espresso a riguardo: “Cingolani è un consulente del Governo, domani faremo il passaggio di consegne e vedremo. Vedremo chi andrà martedì alla riunione dei ministri dell’energia”.

Cingolani in collegamento video con la Festa dell'Ottimismo del Foglio, che si è tenuta a Firenze, ha lanciato una bordata all’Unione Europea: “Ci abbiamo messo un anno per fare il price cap del gas. Abbiamo messo in ginocchio imprese e famiglie e fatto tanti danni. La speculazione del prezzo del gas è stata tale che il prezzo è aumentato di 10 volte senza motivo”.