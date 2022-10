Governo, Meloni non trattiene l'emozione davanti a Draghi: “Impattante emotivamente”

23 ottobre 2022 a

È l’ora del cambio della guardia tra vecchio e nuovo governo dopo il giuramento effettuato ieri al Quirinale davanti a Sergio Mattarella. Mario Draghi ha accolto Giorgia Meloni sulla scalinata di palazzo Chigi, che conduce alla sala dei Galeoni dove si svolgerà il tradizionale passaggio di consegne. "Benvenuta", dice il premier uscente alla presidente del Consiglio. "Grazie. Questa sotto è una cosa un po' impattante, emotivamente...", risponde lei facendo riferimento al saluto del picchetto d'onore con il quale è stata accolta nel cortile di palazzo Chigi. Tra i due grandi sorrisi, strette di mano e un atteggiamento molto caloroso: Draghi non ha rancori con Meloni, a differenza di quanto successe a lui con Giuseppe Conte. Dopo averla accolta in cima alle scale il premier uscente e la nuova presidente del Consiglio si sono stretti la mano e concessi ai fotografi nella sala delle Galere di Palazzo Chigi. Subito dopo sono usciti dalla sala per un faccia a faccia nello studio del presidente.