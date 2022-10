Meloni premier, Celentano elogia Giorgia e umilia Ronzulli: "L'unico neo nella delegazione"

21 ottobre 2022 a

a

a

Adriano Celentano si complimenta da "vero grillino" con Giorgia Meloni, prima donna capo di un governo, ma si scaglia contro la presenza nella delegazione salita al Colle di Licia Ronzulli. In un post su Facebook e Instagram intitolato 'I Sommi Sacerdoti', Celentano afferma: "Fantastica Giorgia!!! Non ci crederai ma la tua apparizione al Quirinale fra i Sommi Sacerdoti emanava un qualcosa di rivoluzionario!!! Te lo dice l'unico vero grillino. Non era mai successo, specie in un Paese difficile come l'Italia, che una donna arrivasse ad essere capo di un governo. L'unico neo apparso su tutti i video dei telegiornali, è la presenza di una figura femminile sul lato sinistro del gruppo. È un vero peccato che né lei, né lui, abbiano avuto la delicatezza, per non dire il buon senso, di far sì che almeno nella delegazione, come unica donna, ci fossi soltanto tu, Giorgia".