“Siamo pronti per il governo!”. Giorgia Meloni e il centrodestra uniti da Mattarella: incontro lampo

21 ottobre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni è pronta a formare il nuovo governo. Alle 10.30 sono iniziate le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha incontrato i gruppi di: Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier - Partito Sardo d’Azione, Forza Italia - Berlusconi Presidente - P.P.E. , Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC - Coraggio Italia - Noi con l’Italia - Italia al Centro) – MAIE. Il colloquio è durato circa 13 minuti e a seguito del faccia a faccia l’intera delegazione si è riunita intorno a Meloni, che si è concessa alla stampa per un breve messaggio: “Con il presidente Mattarella abbiamo convenuto sulla necessità di dare a questa nazione un nuovo governo nel minor tempo possibile, perché le urgenze che abbiamo di fronte sono moltissime a livello nazionale e internazionale. La coalizione si è presentata insieme non a caso e ha proposto in maniera unanime la sottoscritta come persona incaricata di formare il nuovo governo. Siamo pronti, vogliamo procedere nel minor tempo possibile. Ora attendiamo le indicazioni del presidente della Repubblica". I leader di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si sono intrattenuti per qualche minuto all'esterno del Quirinale, con sorrisi e chiacchiere davanti ai fotografi.