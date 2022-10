Berlusconi, Lollobrigida dopo le parole su Putin: "Non ci mette in difficoltà"

Le parole di Silvio Berlusconi sui suoi rapporti con Putin non mettono in difficoltà Fratelli d'Italia". Lo dice chiaro e tondo il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Francesco Lollobrigida che, arrivando a Montecitorio, viene fermato dai cronisti. "Nemmeno un po' chiarisce il fedelissimo della premier in pectore Giorgia Meloni. "La linea di FdI è chiara: noi siamo e restiamo al fianco del popolo ucraino, fieramente nell'asse occidentale e a difesa del diritto internazionale. Ed è negli atti concreti la posizione di tutto il centrodestra".

Le parole di Berlusconi su Putin lasciano il segno nella maggioranza e complicano di nuovo la situazione. A rimettere in discussione il patto di governo siglato tra i due leader è proprio il Cav che si prende la scena tra Senato e Camera – dove arriva per l’elezione dei nuovi capigruppo azzurri – parlando del suo rapporto con Vladimir Putin e rilanciando in favore di telecamere la lista di ministri in quota Forza Italia. Insomma proprio in prossimità delle consultazioni al Quirinale, il cui via è atteso per giovedì, quando finalmente apparivano superate le frizioni con Berlusconi per lo strappo del Senato, ecco materializzarsi per Meloni un nuovo ostacolo da superare sulla via che porta alla nascita del governo di centrodestra a trazione Fdi.