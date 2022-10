Berlusconi e l'audio su Putin, cosa sa Rampini: "Vuole creare problemi a Meloni"

Giada Oricchio 19 ottobre 2022 a

“Berlusconi indisciplinato: vuole creare problemi a Meloni”: Federico Rampini ha commentato con rigore le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sul presidente russo Vladimir Putin (“ho riallacciato l’amicizia, mi ha scritto una lettera dolcissima per il compleanno, sto zitto sulla guerra altrimenti succede un disastro”).

L’editorialista del Corriere della Sera, in collegamento con la trasmissione di LA7 “L’Aria che Tira”, mercoledì 19 ottobre, ha ricordato che Giorgia Meloni, premier in pectore, era riuscita a fare un lavoro abbastanza esemplare di legittimazione nei confronti degli alleati europei e americani: “Aveva rassicurato dicendo chiaramente di essere schierata con la Nato, con l’Ucraina, con gli aiuti a Kiev, con le sanzioni. Si poteva immaginare un rapporto tra Roma e Washington simile a quello tra Washington e Varsavia. In Polonia il governo è di ultradestra però sugli esteri va d’accordo con gli Usa”.

Le sparate di Berlusconi hanno reso difficile la vita politica di Giorgia Meloni: “Lei aveva creato l’illusione di un equilibrio a livello internazionale e Berlusconi glielo sta distruggendo” ha affermato l’inviato aggiungendo: “Con la sortita su Putin sta risollevando tutti i dubbi che c’erano nelle Cancellerie occidentali su questo governo”.

La conduttrice Myrta Merlino ha approfondito: “Quindi non viene derubricato a battuta?” e l’ospite: “Adesso queste vicende hanno pochissima visibilità perché il mondo ha ben altro di cui occuparsi, ma prima o poi se ne accorgeranno e cominceranno a analizzare tutti i siluri che manda a Meloni”. Non più tardi di lunedì pomeriggio, il presidente di Forza Italia e l’omologa di Fratelli d’Italia si erano incontrati nella sede di Via della Scrofa a Roma per un chiarimento dopo “l’offesa gate” al Senato. Sembrava tutto rientrato, ma ieri Silvio Berlusconi ha picconato il cd. patto della Scrofa con una raffica di dichiarazioni inopportune. E su questo ha concluso Federico Rampini: “Se Berlusconi ha già cominciato a creare problemi così seri a Meloni sulla politica estera, lo farà anche sulla politica economica, su quella di bilancio, sulle tasse. C’è da aspettarsi che continuerà con un tale atteggiamento indisciplinato”.