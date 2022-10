Relax dopo la tempesta: dove va Silvio Berlusconi con Marta Fascina

18 ottobre 2022 a

Silvio Berlusconi ha condiviso sui social la foto del momento di relax con la propria compagna Marta Fascina. In doppiopetto e cravatta, il leader di Forza Italia viene mostrato mentre riceve un bacio sulla guancia dalla deputata. E confida di avere invece scelto una crepes come alternativa al gelato in una delle gelaterie più note di Roma: “Dopo una giornata tra Camera e Senato, Marta ha optato per un buon gelato, mentre io non ho resistito ad una crêpes! Buona serata a tutti!”. Lo scatto su Instagram è arrivato dopo una giornata convulsa per il Cavaliere, che ha parlato del suo rapporto con Vladimir Putin e ha pure annunciato l’accordo con Giorgia Meloni per il ruolo di ministro della Giustizia a Maria Elisabetta Alberti Casellati nel futuro governo, una ricostruzione poi smentita da fonti parlamentari di Fratelli d’Italia.