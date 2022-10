Quarta Repubblica, Roberto Cingolani sul gas: il price cap farà scendere il prezzo

17 ottobre 2022 a

Roberto Cingolani fa il punto sull'emergenza gas e sulle prospettive dei prezzi per i prossimi mesi. Il ministro della Transizione ecologica assicura che la misura del price cap riuscirà a porre un freno all'andamento del caro energia. «Noi abbiamo messo in sicurezza l'Italia come quantità, il prezzo continua a essere alto ma già aver insistito sul price cap ha fatto abbassare il prezzo. Se la commissione interviene, e la prossime settimane saranno decisive, il prezzo scenderà per tutta Europa", ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani intervenendo a "Quarta Repubblica" su Rete4.

Con Nicola Porro, Cingolani ha affrontato la questione del rigassificatore di Piombino. «Piombino si deve sbloccare subito? Assolutamente - risponde Cingolani - Oltre che per il prossimo governo è un’emergenza nazionale. Dall’inizio dell’anno prossimo è imperativo, non negoziabile, iniziare a trasformare il gas».

Quanto al prossimo governo, Cingolani ha assicurato che darà supporto al suo successore al ministero della Transizione ecologica. "C’è stata una possibilità» di rimanere. «Ci sono dossier particolarmente tecnici su cui può essere utile mantenere una certa continuità. Sicuramente un periodo di supporto al mio successore lo darò volentieri. Siamo quasi in fondo a un percorso ed è bene che venga chiuso al più presto per le imprese e per i cittadini. Ma c’è un tempo per i tecnici e uno per i politici. Quello dei tecnici è terminato».