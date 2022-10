Quarta Repubblica, Lollobrigida contro il reddito di cittadinanza: è un fallimento

03 ottobre 2022 a

Ancora reddito di cittadinanza al centro degli interessi della politica in televisione. Se n'è parlato a "Quarta Repubblica" nella puntata andata in onda il 3 ottobre su Rete4. In studio c'è Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d'Italia, che spara a zero sulle sacche di improduttività che ancora esistono nel Paese. Secondo l'esponente di Fratelli d'Italia, bisogna dare il sostegno ai veri poveri, a quelli cioè che non possono lavorare. “Il reddito di cittadinanza è un’operazione fallita - ha detto Francesco Lollobrigida a Nicola Porro - che ha innestato la cultura del non lavoro. Noi vogliamo sostenere i poveri, quello che non possono lavorare e dobbiamo creare il lavoro”.

Poi il dibattito si è spostato sul tema dei diritti. E Lollobrigida tiene a precisare che Fratelli d'Italia non intende intervenire in alcun modo. “Noi siamo tranquilli perché nei nostri programmi non c’è alcuna modifica dei diritti fondamentali - dichiara Lollobrigida - Il popolo ora viene descritto un popolo di imbecilli, finalmente torneremo a una democrazia compiuta”. E ancora: “L’unico partito in Italia diretto da una donna è il nostro, credo che saprà difendere i diritti delle donne. Nessuno vuole abolire la legge 194”.