Nuovo Governo, Meloni avvisa la sinistra: "Si metta l'anima in pace, risolleveremo l'Italia"

"Si mettano l’anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione". Il messaggio della premier "in pectore" Giorgia Meloni alla sinistra arriva forte e chiaro. Qualche ora prima dell'incontro con Silvio Berlusconi (per siglare la tregua nel centrodestra) nella sede del partito di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, la presidente lo scrive a chiare lettere sui suoi profili social: La sinistra dunque "si metta l'anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione", dice la leader Fdi dopo aver passato la domenica a rintuzzare gli "attacchi scomposti della sinistra".

Dopo i contatti telefonici tra Meloni e il Cav l'incontro è stato fissato per oggi pomeriggio. Che la strada intrapresa fosse quella della riappacificazione lo si era capito bene dalle parole del cofondatore di FdI, Guido Crosetto che aveva dichiarato: "Nessuno vuol fare un governo senza FI o che non sia di centrodestra. Abbiamo visto, per anni, governi tra Lega e M5s, M5s e Pd, Lega-Pd-M5s. Vuole che ora non ne nasca uno di centrodestra? Vorrebbe dire farsi molto male. Non succederà. E neppure che FI vada da sola alle consultazioni".

Meloni e Berlusconi, incontro per la pace

Il lavoro dei pontieri, il pressing di Marina, Pier Silvio e Gianni Letta, e alla fine la telefonata che ha ristabilito il sereno. Tra poche ore il Cav e Meloni si vedranno. L'appuntamento (che dovrebbe essere intorno alle 16) è stato fissato dopo un lungo colloquio telefonico durante il quale è stato ristabilito un canale di comunicazione, scevro da "appunti" a favore di telecamere e con un punto fermo a cui anche il Cav ha dovuto piegarsi: Meloni è la leader del centrodestra e in questa veste sarà premier, se Sergio Mattarella le conferirà l'incarico. A dimostrarlo la location dove sarà certificata la "riappacificazione".

La premier in pectore ha trascorso il week end in famiglia - lontano dai riflettori - impegnata sui dossier più urgenti che dovrà affrontare una volta varcato il portone di Palazzo Chigi.