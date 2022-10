La furia di Lotito: "Non passo a Fratelli d'Italia, resto con Berlusconi. Qualcuno vuole danneggiarmi"

Il presidente della Lazio smentisce le indiscrezioni su un suo rapidissimo cambio di casacca. E se la prende con chi mette in giro le voci

Claudio Lotito non ci sta. Dopo le indiscrezioni su un suo possibile passaggio lampo a Fratelli d'Italia, a solo pochi giorni dall'insediamento del nuovo Parlamento, il presidente della Lazio smentisce tutto, Comprese le frasi attribuitegli contro la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli: quel "mica me faccio comanda' da quella" che era stato riferito da alcuni organi di stampa e che sarebbe stato il prologo dell'addio al partito di Berlusconi,

«Leggo su alcuni organi di stampa di un mio imminente passaggio al partito di Fratelli d’Italia. È una notizia che non varrebbe la pena nemmeno di essere smentita per quanto sia infondata e capziosa: basti pensare che nonostante nella passata legislatura fossi stato eletto tanto da aver avuto l’ok della Giunta delle Elezioni ma non mi è stato consentito di entrare in Senato per mancanza di una semplice presa d’atto, non ho mai tentennato né mi sono fatto ammaliare da qualche sirena che mi avrebbe voluto transitare altrove e ho sempre mantenuto la mia coerenza rimanendo legato a Forza Italia» si difende il presidente della Lazio.

«Questa notizia quindi, immagino sia stata sponsorizzata da qualcuno al solo fine di rendermi "inaffidabile"- dice Lotito- forse solo per avvantaggiarsi in quelli che saranno i futuri incarichi che spetteranno a Forza Italia e sui quali peraltro non sono mai intervenuto né sulla attribuzione né tantomeno sulla valutazione dei colleghi. Voglio rassicurare tutti che resto e resterò fedele al partito e al presidente Silvio Berlusconi al quale mi lega un’amicizia da moltissimi anni».