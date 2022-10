Forza Italia, Claudio Lotito e quella frase su Licia Ronzulli: che cosa ha in mente

16 ottobre 2022 a

a

a

Situazione bollente dentro Forza Italia in attesa dell’incontro chiarificatore tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, previsto nella sede di Fratelli d’Italia a via della Scrofa a Roma. A tenere banco è sempre il nome di Licia Ronzulli e la possibilità che possa diventare capogruppo al Senato degli azzurri eletti a Palazzo Madama, tra i quali c’è anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. “Che me faccio comandà da lei? Nun esiste…", la frase riportata da Repubblica che è stata pronunciata dall’imprenditore davanti ad un gruppo di divertiti colleghi.

Ronzulli vuole fare la capogruppo: pressing su Berlusconi e la fregatura in vista per Meloni

“Lotito è considerato il transfuga numero uno verso Meloni se la situazione dovesse precipitare” la ricostruzione del quotidiano, che aggiunge poi che Claudio Fazzone, altro senatore di FI, possa decidere di aderire al Terzo Polo di Matteo Renzi. Da capire l’eventuale destino degli altri parlamentari: si guarda con attenzione alle mosse di Lorenzo Cesa, che potrebbe dar vita ad un gruppo di centristi, raccogliendo adesioni tra gli scontenti della linea Berlusconi-Ronzulli e pronti a dare il proprio appoggio al governo Meloni.