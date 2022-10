Governo, prove di disgelo Meloni-Berlusconi: telefonata e faccia a faccia fissato

16 ottobre 2022 a

Si avvicina la pace tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Nella serata di domenica è arrivata una nota congiunta di Fratelli d’Italia e Forza Italia che ha raccontato di contatti telefonici tra i leader dei due partiti della coalizione di centrodestra e ha annunciato che si vedranno di persona domani a via della Scrofa.

Avanti anche senza Forza Italia: Meloni sorprende tutti e gioca d'astuzia

In attesa di sciogliere tutti i nodi sorti nel confronto degli scorsi giorni la presidente del Consiglio in pectore, in attesa dell’avvio delle consultazioni, continuerà a lavorare alla composizione della squadra di governo. Un sudoku che va via via delineandosi, anche se non tutte le caselle sono ancora riempite. Terminate le consultazioni al Colle e affidato l’incarico, nei palazzi si ipotizza che il Parlamento possa essere chiamato ad esprimere o meno la fiducia al nuovo governo entro l’ultima settimana di ottobre. Ma prima c’è da capire come finirà la partita tra FI e FdI: domani sarà una giornata chiave per allontanare ogni nuvola dalla coalizione che ha dominato le elezioni del 25 settembre.