Sondaggio politico, Berlusconi crolla e Giorgia Meloni vola. Le ultime cifre

Giorgia Meloni inarrestabile. La fiducia nella leader di Fratelli d'Italia cresce ancora, la premier in pectore continua a salire e secondo il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, il gradimento della leader di Fratelli d'Italia è salito al 52,7%, in costante crescita dalla fine di settembre.

In caso di nuove elezioni Fratelli d'Italia arriverebbe al 27,2%. La Lega di Matteo Salvini resta stabile all'8,9% mentre crolla Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi crolla al 7,4% dopo lo scontro feroce con la leader di Fratelli d'Italia. Il Terzo Polo (Azione e Italia Viva) supera il partito del Cav e sale all'8,3%. C'è poi un altro dato sorprendente, quello registrato dal MoVimento Cinque Stelle che continua a crescere: 17,4% raggiungendo il Pd che invece è sceso al 17,6%.