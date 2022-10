Il grillino Fico si tiene ufficio e staff alla Camera. Di Battista insorge: “Spero sia falso”

Tommaso Carta 15 ottobre 2022 a

Roberto Fico non rinuncerà ai benefit che Montecitorio riserva agli ex presidenti. E cioè la possibilità di mantenere per cinque anni un ufficio alla Camera dei deputati e una parte ridotta dello staff, ovvero due dipendenti esterni agli organici dell'Istituzione. È l'indiscrezione rilanciata ieri da Repubblica.it e non smentita dall'ormai ex presidente della Camera. Anzi, la notizia è stata oggetto di un'intemerata dell'ex grillino Alessandro Di Battista, che su Twitter ha rilanciato il link dell'articolo commentandolo al vetriolo: «Spero si tratti di una menzogna».

In particolare, l'ufficio che andrà a occupare Fico sarà quello in passato destinato a Pier Ferdinando Casini e situato, guarda il caso, proprio sotto al terrazzo dove nel settembre 2013 i deputati grillini si appostarono per un'occupazione simbolica al fine di protestare contro la prima bozza di riforme istituzionali. La notizia ha fatto scalpore anche perché all'inizio del suo mandato Fico improntò i suoi comportamenti all'austerity, recandosi a Montecitorio in autobus. Abitudine in realtà rapidamente abbandonata per la più comoda e sicura auto blu. Peraltro in questi giorni nel Movimento 5 Stelle si discute di come «stipendiare» gli ex non rieletti. L'ipotesi è un contratto da prof nella scuola politica grillina o un recupero come collaboratori parlamentari.